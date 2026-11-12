आज 12 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: नौकरी-कारोबार में चमकेगी किस्मत, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

करियर व्यापार में नियमितता बनाए रखें. पेशेवरता को बल मिलेगा. जरूरी कार्यों को लंबित रखने से बचें. महत्व के कार्यों को लंच तक पूरा कर लें. सीख सलाह पर जोर होगा. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम में बड़प्पन बनाए रखेंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य संवरेंगे. संस्कार परंपराओं को बढ़ावा देंगे. स्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बड़ों से सलाह बनाए रखेंगे. नवीन प्रयास फलित होंगे. सहज गति बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों को बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रहेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. कारोबार में अनुकूलता रहेगी. आवश्यक कार्यों को तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक संरक्षण में सफल रहेंगे. लेनदेन में बेहतर स्थिति रहेगी. पद प्रभाव में बेहतर बने रहेंगे. योजनागत प्रयासों में गति तेज रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जीत का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बातें कह पाएंगे. निजी मामलों में सुख संवाद बढ़ाएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. दिल की बात कह पाएंगे. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रियजन प्रभावित होंगे. मित्रता को बल मिलेगा. मेलजोल बढ़ाने के प्रयास रखेंगे. रिश्तों में उत्साह रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. अध्ययन बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 3, और 6

शुभ रंग : भगवा

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