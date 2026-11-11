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आज 11 नवंबर 2026 मीन राशिफल: किस्मत रहेगी मेहरबान, हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता

Aaj ka Meen Rashifal 11 November 2026, Pisces Horoscope Today: करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा

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pisces horoscope
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मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. भावनात्मक मजबूती रखेंगे. सरकारी मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों  से लाभ होगा. भाग्य संवार पर बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सूझबूझ व सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी गतिविधियों में बेहतर बनेंगे. तेजी से गति लेंगे. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. प्रयास पक्ष में बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन व प्रभाव बना रहेगा.

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प्रलोभन में नहीं आएंगे, उत्साह बना रहेगा 

प्रेम मैत्री- अपनों से मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. भाव प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. उत्साह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखेंगे. अनुबंधों को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. धार्मिक यात्रा पर जाएं. सहकार रखें.
 

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : आंवला समान

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