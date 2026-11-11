आज 11 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर में मिलेगी सफलता, आर्थिक स्थिति सुधरेगी

कार्यगति में तेजी बनाए रखेंगे. उद्योग संवार पर रहेगा. अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. विरोधियों की सक्रियता कम होगी. सावधानी और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग से मामले संवरेंगे. तर्कशीलता एवं तथ्यात्मक व्यवहार रखेंगे. आवश्यक कार्य गति पाएंगे. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन संतुलित रहेगा. कामकाज सकारात्मक अपेक्षित रहेगा. पेशेवर स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकार व सजगता बनाए रहेंगे. अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. अवसरों को भुनाएंगे. अनुबंधों में नीति नियम बनाए रखेंगे. व्यवस्था के निर्देशों का पालन करेंगे. बचत व आय के मामले संतुलित रहेंगे. उधार से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियो में आस्था और विश्वास बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास सफल होंगे. संबंध सकारात्मक रहेंगे. मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य व सहकार से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर जोर देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहनशील रहेंगे.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. बहस से बचें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : बेबी ब्लू

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