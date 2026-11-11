आज 11 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: करियर में मिलेगी सफलता, कमाई के बढ़ेंगे मौके

पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों में सहयोग प्राप्त होगा. शासन के मामलों में प्रदर्शन संवरेगा. अधिकारियों से भेंट बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. चहुंओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- प्रबंधकीय मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न योजनाएं फलेंगी. कामकाज में सक्रियता रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. चहुंओर अनुकूलन रहेगा.

प्रेम मैत्री- संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंग. भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. संवाद में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सामंजस्य बढ़ाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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