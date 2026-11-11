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आज 11 नवंबर 2026 मकर राशिफल: व्यापार में होगा मुनाफा, विरोधियों से रहें सतर्क

Aaj ka Makar Rashifal 11 November 2026, Capricorn Horoscope Today: करियर कारोबार में साख और प्रभाव संवार पर रहेंगे. विविध अवसर बेहतर बने रहेंगे. लाभ वृद्धि की कोशिशें बल पाएंगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
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महत्वपूर्ण कार्यों  को आगे बढ़ाएंगे. व्यावसायिक मामलों में सक्रियता बढ़ी रहेगी. कामकाजी गतिविधियों में तेजी लाएंगे. अवसरों को पक्ष में बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. वित प्रबंधन व लाभ वृद्धि पर जोर बना रहेगा. करियर कारोबार में साख और प्रभाव संवार पर रहेंगे. विविध अवसर बेहतर बने रहेंगे. लाभ वृद्धि की कोशिशें बल पाएंगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. विविध कार्यों में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. विविध मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. शत्रुओं से सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था बल पाएगी. पहल की कोशिश रखेंगे. वाणिज्यिक सहजता सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे.

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प्रेम मैत्री- करीबी सहकार बढ़ाएंगे. मित्र मददगार बने रहेगे. एक दूसरे से भावनात्मक सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से कार्य करें. उत्साह मनोबल बनाए रहें. संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन रखें. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. तेजी रखें.
 

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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