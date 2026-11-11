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आज 11 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी, घर में बढ़ेंगी सुविधाएं

Aaj ka Singh Rashifal 11 November 2026, Leo Horoscope Today: मेल मुलाकात में सहज बने रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

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घर में रुचि बढ़ाएंगे. सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर होगा. भौतिक वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. पारिवारिक विषयों में स्पष्टता लाएं. सत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों  में गति आएगी. विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. परीक्षा में सफलता मिलेगी. मेल मुलाकात में सहज बने रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें. घर परिवार में स्थिति अनुकूल रहेगी. भावनात्मक असहजता कम होगी.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल में प्रभावी बने रहेंगे. जॉब में सहज रहेंगे. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी. संकीर्णता में न आएं.

धन संपत्ति- लाभ और प्रबंधन में अधिकारी सहयोग बढ़ाएंगे. विविध कार्यों  में गति बनी रहेगी. प्रबंधन से संबंधी उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. अड़ियल न बनें.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद सामान्य रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- परंपराओं को बनाए रखें. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विवेक बढ़ाए रखें.
 

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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