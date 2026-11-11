आज 11 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, करियर में आएगा उछाल

नवीन कार्यों पर जोर बढ़ाएंगे. करीबियों का सहयोग समर्थन मिलेगा. विरोधी शांत रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. निजी मामलों में पहल बढ़ाएंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. पेशेवर कार्यों में गति आएगी. वाणी व्यवहार से सभी का मन जीतेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में समर्थन प्राप्त होगा. निजी मामले हल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में सहज होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता रहेगी. लक्ष्य साधने में सफलता पाएंगे. आय के अवसर बेढंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूत रहेगा. विभिन्न मामलों में उछाल आएगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. बैंकिंग में रुचि रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर ध्यान जाएगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त होगी. पेशेवर गतिविधियां हितकर रहेंगी. करियर व्यापार में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- करीब के लोगों के साथ सूचनाएं को बांटेंगे. सपरिवार सुख से रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. संबंध निभाने में आगे रहेंगे. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सरल रहेंगे. खानपान व स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सुधारों पर ध्यान दें.



Advertisement

शुभ अंक : 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----