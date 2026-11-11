scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज खर्चों पर रखें कंट्रोल, निवेश में बरतें सावधानी

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. करीबियों का भरोसा जीतें. शुभ प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा. खानपान में संवार आएगी.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

आर्थिक लाभ की अपेक्षा खर्च की अधिकता रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में सहकार बनाए रखें. विदेशी मामलों पर जोर रखेंगे. चर्चा में संकोच बना रह सकता है. न्यायिक मामलों में लापरवाही से बचें. कार्य व्यापार पुर्ववत् रहेगा. विदेशी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. करीबियों का भरोसा जीतें. शुभ प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा. खानपान में संवार आएगी. जिद व अहंकार में आने से बचें. विभिन्न मामलों में जल्दबाजी से बचे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में निवेश प्रस्तावों को अनदेखा नहीं करेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत कोशिशों में धैर्य बनाए रखें. व्यावसायिक कार्य गति मध्यम रहेगी. रुटीन परिणाम प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बजट अधिक बना रह सकता है. लक्ष्य पर जोर देंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन रखें. लेनदेन में चूक न करें.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशिवालों की मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल
आज उधार देने की न करें गलती, कारोबार में धोखे का भी खतरा
कारोबार में आएगी तेजी, धन लाभ के बनेंगे योग
धनु राशिवालों की धन की स्थिति बेहतर होगी, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल
संबंध निभाएंगे, बड़ों की सुनेंगे

प्रेम मैत्री- रिश्तों में अतिउत्साह न दिखाएं. दबाव की स्थिति से बचें. विनय विवेक बनाए रहें. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. भावनात्मक प्रयास साधारण रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य बनाए रखें. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर जोर दें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. सूझबूझ बनाए रखें.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन बनाए रखें.
 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 11 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, करियर में आएगा उछाल |
    आज 11 नवंबर 2026 तुला राशिफल: परिवार में आएंगी खुशियां, धन लाभ के बनेंगे योग |
    आज 11 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: कारोबार में मिलेगी तरक्की, परिवार का मिलेगा साथ |
    आज 11 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी, घर में बढ़ेंगी सुविधाएं |
    आज 11 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर में मिलेगी सफलता, आर्थिक स्थिति सुधरेगी |
    आज 11 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज मेहनत पर रखें भरोसा, जल्दबाजी में बिगड़ सकता है काम |
    आज 11 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज कारोबार में आएगी तेजी, धन लाभ के साथ बढ़ेगी बचत! |
    आज 11 नवंबर 2026 मेष राशिफल: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, आज इन मामलों में रहें सतर्क |
    एक क्लिक में पढ़ें 11 नवंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 11 November 2026: बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए ये उपाय करें
    Advertisement