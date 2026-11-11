आज 11 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज खर्चों पर रखें कंट्रोल, निवेश में बरतें सावधानी

आर्थिक लाभ की अपेक्षा खर्च की अधिकता रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में सहकार बनाए रखें. विदेशी मामलों पर जोर रखेंगे. चर्चा में संकोच बना रह सकता है. न्यायिक मामलों में लापरवाही से बचें. कार्य व्यापार पुर्ववत् रहेगा. विदेशी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. करीबियों का भरोसा जीतें. शुभ प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सहयोग समर्थन बना रहेगा. खानपान में संवार आएगी. जिद व अहंकार में आने से बचें. विभिन्न मामलों में जल्दबाजी से बचे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में निवेश प्रस्तावों को अनदेखा नहीं करेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत कोशिशों में धैर्य बनाए रखें. व्यावसायिक कार्य गति मध्यम रहेगी. रुटीन परिणाम प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बजट अधिक बना रह सकता है. लक्ष्य पर जोर देंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन रखें. लेनदेन में चूक न करें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में अतिउत्साह न दिखाएं. दबाव की स्थिति से बचें. विनय विवेक बनाए रहें. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. भावनात्मक प्रयास साधारण रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य बनाए रखें. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर जोर दें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल ऊंचा होगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. सूझबूझ बनाए रखें.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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