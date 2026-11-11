आज 11 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज मेहनत पर रखें भरोसा, जल्दबाजी में बिगड़ सकता है काम

नए लोगों से दूरी बनाए रखें. पेशेवर कार्यों में अनुशासन बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएंगे. तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में कला-कौशल से काम लेंगे. पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिफल साधारण रहेगा. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में समय सीमा में कार्य करें. लेनदेन में सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम रहेंगे. उतावली से बचें. चर्चा संवाद में सजगता रखें. अस्पष्ट प्रस्तावों में न आएं.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक सहजता बनाए रखें. ठगों से सजगता बरतें. कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. बजट के अनुरूप खर्च करें. बड़बोली से बचें. जिद व दिखावे को त्यागें.

प्रेम मैत्री- करीबियों की अनदेखी न करें. मित्रों के लिए समय निकालें. घर में सहकार बना रहेगा. दाम्पत्य में प्रेम बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रहेगी. रिश्तों में मजबूती रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. भरोसा जीतेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. प्रयासों पर फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएं.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. मदद बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : हरा

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