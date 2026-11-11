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आज 11 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: कारोबार में मिलेगी तरक्की, परिवार का मिलेगा साथ

Aaj ka Kanya Rashifal 11 November 2026, Virgo Horoscope Today: घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता सजगता लाएं. स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे.

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सामाजिक गतिविधियां बल पाएंगी. साहसिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. सबके सहयोग से उचित दशा दिशा में बनाए रखेंगे. अवसरों की तलाश व तालमेल बनाए रखेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. निजी रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता सजगता लाएं. स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. साहस पराक्रम में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाणिज्य विषयों में अच्छा करेंगे. परिणाम संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय नियंत्रण बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों  की सूची बनाएंगे. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्य योजनाओं में गति लाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर के मामले सुखकर रहेंगे. स्वजनों में प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता सतर्कता बढ़़ाएं. सुविधाओं में वृद्धि होगी. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. नियमित जांच बनाए रखें.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.
 

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

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