आज 9 सितंबर 2026 मीन राशिफल: चत व आय के मामले संतुलित रहेंगे, परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

मित्रों के साथ सुख से समय बिताएंगे. मनोबल ऊंचा बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्य गति पाएंगे. करीबियों के साथ मिलकर विविध प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्ट वर्किंग से कामकाजी मामले संवरेंगे. तथ्यात्मक सूझबूझ रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सक्रियता व साहस दिखाएंगे. सहकार व सजगता रखेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. सूझबूझ और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सहजता से चलेंगे. पेशेवर विषयों में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा. बचत व आय के मामले संतुलित रहेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज में तेजी रहेगी. व्यावसायिक भेट बढ़ेगी. अनुबंधों में नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के प्रयास सफल होंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. प्रेम और स्नेह मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बढ़ाएंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा होगा. संबंध सकारात्मक रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. मिलनसार बने रहें.

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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