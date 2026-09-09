आज 9 सितंबर 2026 धनु राशिफल: रिश्तों में ऊर्जा रखें, चर्चा में सजगता व सहयोग बनाए रहेंगे

आवश्यक सूचना मिल सकती है. जवाबदेही से पीछे न हटें. बड़प्पन की सोच बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में धैर्य से काम लेंगे. घर के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएं रहें. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें. वाद विवाद की स्थिति से बचें. परिवार में सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. सफेदपोश ठगों से दूर रहें. नीति नियम पर जोर बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सूझबूझ बढ़ाएं. परंपरागत कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवरों की सामान्य स्थिति रहेगी. सावधानी से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रुटीन मामलों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था पर जोर रखेंगे. अनुशासन पर बल रखेंगे. व्यवसाय सामान्य रहेगा. निर्णय लेने में उतावली न करें. आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् रहेगा. निजी विषयों में दबाव की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम व बहकावे में न आएं. जल्दबाजी न करें. रिश्तों में ऊर्जा रखें. चर्चा में सजगता व सहयोग बनाए रहेंगे. परिवार वालों से सहकार सहयोग होगा. करीबी सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आवश्यक कार्य साधें. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. सक्रियता बनाए रहें.

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. परिजनों की बात सुनें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

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