आज 9 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सुख सौख्य साझा करेंगे, स्वजन प्रसन्न रहेंगे

भावनात्मक परिणाम बेहतर होंगे. लाभ का स्तर मजबूत होगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे. धर्म और आस्था के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. भाग्य के मामले संवार पर रहेंगे. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करियर कारोबार के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रयासों में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा होगा.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रबंधन पर जोर बनाए रखेंगे. व्यापारिक लक्ष्यों को साधेंगे. कारोबारी गतिविधियों में प्रभाव बढ़ेगा. प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा.

धन संपत्ति- व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार बढ़ेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. चहुंओर साहस पराक्रम और प्रभाव बना रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. सहयोग सफलता का प्रतिशत बेहतर बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौंदर्यबोध बढ़ेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजन प्रसन्न रहेंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. भाव प्रदर्शन संवरेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुबंधों को बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. निजी कार्य संवरेंगे.

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. विनय रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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