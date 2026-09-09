scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: पैतृक कार्य संवारेंगे, लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 9 September 2026, Cancer Horoscope Today: व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. मधुरता बनाए रखेंगे. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाने में आगे रहेंगे. करीबियों से भेंट होगी.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

नवकार्यों को बल देंगे. विविध मामले पक्ष में हल होंगे. साख सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता पर जोर रखेंगे. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा. सता का साथ मिलेगा. रचनात्मक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार से सबको प्रभवित केंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में तेजी रहेगी. आय के मौके बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को हासिल करने में आगे रहेंगे. योजनाओं में सफल होंगे.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवारेंगे. लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे. विविध प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर गतिविधियां हितकर बनी रहेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशिवालों के परिवार से संबंधित काम बनेंगे, सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, जानें जरूरी टिप
खुशियों को साझा करेंगे, कामकाज में बेहतर बने रहेंगे
budh gochar 2026 kanya rashi
कन्या राशि में बुध गोचर, चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
लेनदेन पर ध्यान दें, सहकारिता से आगे बढ़ें
कर्क राशिवालों को शुभ समाचार मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, जानें दैनिक भाग्यफ

प्रेम मैत्री- परिवार संग वक्त बिताएंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. मधुरता बनाए रखेंगे. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाने में आगे रहेंगे. करीबियों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. जिद में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सृजन पर जोर दें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: पैतृक कार्य संवारेंगे, लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा |
    आज 9 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे, भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 वृष राशिफल: छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    छावनी में बदला बनभूलपुरा! 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, सड़कों पर उतरी पुलिस |
    आज 9 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कला कौशल में बेहतर होंगे, नौकरीपेशा सहज रहेंगे |
    Aaj ka Upay 9 September 2026: यदि हर काम में नुकसान हो रहा है तो ये उपाय करें
    Advertisement