आज 9 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: उतावली में कोई कदम उठाने से बचें, बजट की अनदेखी न करें

रिश्तेदारों के साथ वक्त बिता सकते हैं. स्रबसे सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास होगा. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. विदेश की गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वैदेशिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी. करीबियों का भरोसा जीतें. रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. करीबियों से सहयोग की भावना बढ़ेगी. जल्दबाजी में न उठाएं. लाभ प्रभावित हो सकता है. न्यायिक अवहेलना से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सावधानी बरतें. बजट पर अंकुश रखने जोर दें. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा. अधिकांश परिणाम रुटीन रहेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. विदेशी विषयों में रुचि लेंगे.

धन संपत्ति- शासन और प्रशासन के कार्य प्रभावित होंगे. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. लक्ष्य लंबित रह सकते हैं. उतावली में कोई कदम उठाने से बचें. बजट की अनदेखी न करें.

प्रेम मैत्री- बात कहने में संकोच बना रहेगा. प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. रिश्ते मधुर रहेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल बना रहेगा. जीवनशैली पूर्ववत होगी. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पालन रखें.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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