scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: उतावली में कोई कदम उठाने से बचें, बजट की अनदेखी न करें

Aaj ka Singh Rashifal 9 September 2026, Leo Horoscope Today: शासन और प्रशासन के कार्य प्रभावित होंगे. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. लक्ष्य लंबित रह सकते हैं. उतावली में कोई कदम उठाने से बचें. बजट की अनदेखी न करें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

रिश्तेदारों के साथ वक्त बिता सकते हैं. स्रबसे सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास होगा. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. विदेश की गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वैदेशिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी. करीबियों का भरोसा जीतें. रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. करीबियों से सहयोग की भावना बढ़ेगी. जल्दबाजी में न उठाएं. लाभ प्रभावित हो सकता है. न्यायिक अवहेलना से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सावधानी बरतें. बजट पर अंकुश रखने जोर दें. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा. अधिकांश परिणाम रुटीन रहेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. विदेशी विषयों में रुचि लेंगे.

धन संपत्ति- शासन और प्रशासन के कार्य प्रभावित होंगे. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. लक्ष्य लंबित रह सकते हैं. उतावली में कोई कदम उठाने से बचें. बजट की अनदेखी न करें.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशिवालों को यात्रा से लाभ का योग है, तेजी से काम करने का समय है, जानें दैनिक राशिफल
पेशेवरों से सहयोग मिलेगा, मितभाषी बने रहेंगे
budh gochar 2026 kanya rashi
कन्या राशि में बुध गोचर, चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
उचित निर्णय लेंगे, परस्पर खुशी बढ़ाएंगे
सिंह राशिवालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जानें दैनिक भाग्यफल

प्रेम मैत्री- बात कहने में संकोच बना रहेगा. प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. रिश्ते मधुर रहेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल बना रहेगा. जीवनशैली पूर्ववत होगी. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें.

Advertisement

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पालन रखें.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: पैतृक कार्य संवारेंगे, लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा |
    आज 9 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे, भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 वृष राशिफल: छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    छावनी में बदला बनभूलपुरा! 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, सड़कों पर उतरी पुलिस |
    आज 9 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कला कौशल में बेहतर होंगे, नौकरीपेशा सहज रहेंगे |
    Aaj ka Upay 9 September 2026: यदि हर काम में नुकसान हो रहा है तो ये उपाय करें
    Advertisement