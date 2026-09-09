scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: अनावश्यक वार्ता से बचें, आपसी सहयोग बढ़ाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 9 September 2026, Virgo Horoscope Today: संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें. आपसी सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

करियर में उछाल आएगा. कारोबार में स्पर्धा पर जोर रखेंगे. चहुंओर उचित अवसर बने रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचेंगे. लेनदेन के प्रयासों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से व्यावसायिक कार्य गति पाएंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकजा अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. शत्रुओं से सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों पर फोकस होगा. लक्ष्य बनाए रहेंगे. हर क्षेत्र में सहजता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या रशिवालों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, जानें शुभ रंग
मनोबल ऊंचा रहेगा, न करें ये बड़ी गलती
budh gochar 2026 kanya rashi
कन्या राशि में बुध गोचर, चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
खानपान आकर्षक रहेगा, स्वास्थ्य संवार पाएगा
कन्या राशिवालों को समतान का सुख मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें. आपसी सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें. सूझबूझ से कार्य करेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. ध्यान योग और प्राणायाम बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : गहरा हरा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: उतावली में कोई कदम उठाने से बचें, बजट की अनदेखी न करें |
    आज 9 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: पैतृक कार्य संवारेंगे, लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा |
    आज 9 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे, भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 वृष राशिफल: छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    छावनी में बदला बनभूलपुरा! 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, सड़कों पर उतरी पुलिस |
    आज 9 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कला कौशल में बेहतर होंगे, नौकरीपेशा सहज रहेंगे |
    Aaj ka Upay 9 September 2026: यदि हर काम में नुकसान हो रहा है तो ये उपाय करें
    Advertisement