आज 9 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: अनावश्यक वार्ता से बचें, आपसी सहयोग बढ़ाएंगे

करियर में उछाल आएगा. कारोबार में स्पर्धा पर जोर रखेंगे. चहुंओर उचित अवसर बने रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचेंगे. लेनदेन के प्रयासों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से व्यावसायिक कार्य गति पाएंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकजा अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. शत्रुओं से सावधानी बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों पर फोकस होगा. लक्ष्य बनाए रहेंगे. हर क्षेत्र में सहजता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें. आपसी सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें. सूझबूझ से कार्य करेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. ध्यान योग और प्राणायाम बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : गहरा हरा

---- समाप्त ----