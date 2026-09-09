scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 सितंबर 2026 तुला राशिफल: लेन-देन में बेहतर बने रहेंगे, लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी

Aaj ka Tula Rashifal 9 September 2026, Libra Horoscope Today: सत्ता के मामले हितकर होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. खें. सभी का भरोसा जीतेंगे. योजनाओं में गति आएगी. सभी वर्ग के लोग सहयोगी होंगी. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. आर्थिक वाणिज्यिक  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संपर्क संवाद पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता बनाए रखें. पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता का भाव बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. विभिन्न योजनाएं फलेंगी. कामकाज में सक्रियता रहेगी.

धन संपत्ति- सत्ता के मामले हितकर होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनी बात को सहजता से कह पाएंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, पूरे उत्साह से काम करेंगे, जानें दैनिक राशिफल
अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे, लक्ष्य बनाए रहेंगे
सबका ख्याल रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे
तुला राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परिवार को वक्त दें, जानें दैनिक राशिफल
मित्रों से भेंट होगी, वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. चर्चा संवाद में सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे.

Advertisement

आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. प्रबंधन संवारें.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: उतावली में कोई कदम उठाने से बचें, बजट की अनदेखी न करें |
    आज 9 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: पैतृक कार्य संवारेंगे, लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा |
    आज 9 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे, भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे |
    आज 9 सितंबर 2026 वृष राशिफल: छोटी बातों को अनदेखा करेंगे, प्रेम-स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    छावनी में बदला बनभूलपुरा! 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, सड़कों पर उतरी पुलिस |
    आज 9 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कला कौशल में बेहतर होंगे, नौकरीपेशा सहज रहेंगे |
    Aaj ka Upay 9 September 2026: यदि हर काम में नुकसान हो रहा है तो ये उपाय करें
    Advertisement