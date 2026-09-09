आज 9 सितंबर 2026 तुला राशिफल: लेन-देन में बेहतर बने रहेंगे, लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी

प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. खें. सभी का भरोसा जीतेंगे. योजनाओं में गति आएगी. सभी वर्ग के लोग सहयोगी होंगी. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संपर्क संवाद पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता बनाए रखें. पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता का भाव बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. विभिन्न योजनाएं फलेंगी. कामकाज में सक्रियता रहेगी.

धन संपत्ति- सत्ता के मामले हितकर होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे.



प्रेम मैत्री- अपनी बात को सहजता से कह पाएंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. चर्चा संवाद में सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. प्रबंधन संवारें.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

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