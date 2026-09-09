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आज 9 सितंबर 2026 मकर राशिफल: व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं

Aaj ka Makar Rashifal 9 September 2026, Capricorn Horoscope Today: मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. खुशियां साझा करने के अवसर बढ़ेंगे. निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

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capricorn horoscope
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कामकाज में टीम पर भरोसा बनाए रखेंगे. वातावरण अनुकूलन रहेगा. उद्योग कार्यों को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा कर लेने का प्रयास होगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रखेंगे. पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. प्रबंधन में बेहतर बनेंगे. पेशेवर और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नीति नियम बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साझीदारी पर जोर रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.  योजनाएं संवार पर रहेंगी. करियर व्यापार में तेजी रखेंगे. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- सहकारिता बनाए रहेंगे. वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी लाएंगे. बचत व लाभ में वृद्धि होगी. भूमि भवन के मामलों में पहल करेंगे. उद्यमिता में रुचि लेंगे. नवस्थापना में रुचि रहेगी.

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प्रेम मैत्री- करीबियों से सुख सौख्य बांटेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. खुशियां साझा करने के अवसर बढ़ेंगे. निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से गति लेंगे. सात्विकता पर जोर देंगे. स्वास्थ्य पर संवेदनशील रहेंगे. सूझबूझ आगे बढ़ेंगे. खानपान में संतुलित रहेगा. व्यवहार संवारेंगे.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. स्पष्टता बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : दलदली

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