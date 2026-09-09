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आज 9 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: ठगों से सावधान रहें, महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 September 2026, Aquarius Horoscope Today: वाणिज्यिक विषयों पर ध्यान बढ़ाएं. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. बड़बोली से बचें. रुटीन संवारें. ठगों से सावधान रहें. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं.

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aquarius horoscope
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करियर सामान्य बना रहेगा. सफलता प्रतिशत मिश्रित रहेगा. उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचाव बनाए रहें. समय सीमा में कार्य करें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं. तार्किकता व फोकस बढ़ाएं. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहें. मेहनत व कौशल बढ़ाएं. पेशवरों के साथ सहकार बनाए रखें. लीगल मामले उभर सकते हैं. विरोधी सक्रियता रखेंगे. धूर्तों के प्रभाव में आने से बचें. नए लोगों से सहज दूरी बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में संकोच रहेगा. भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. सेवा संबंधी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर सावधानी रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सजगता रहेगी.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषयों पर ध्यान बढ़ाएं. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. बड़बोली से बचें. रुटीन संवारें. ठगों से सावधान रहें. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं.

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हर्ष आनंद रहेगा, रिश्ता मजबूत होगा

प्रेम मैत्री- व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में भरोसा जीतें. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. सुलह समझ के प्रयासों को बनाए रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताएं. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही में न आएं. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएंगे. संवाद संवारें. फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. स्वावलंबी बने रहें.

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : मोरपंख समान

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