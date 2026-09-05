आज 5 सितंबर 2026 मीन राशिफल: कार्ययोजनाएं आकार लेंगी, आदर भाव बनाए रखेंगे

परिवार का सहयोग बना रहेगा. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. परिजनों से सुलह सामंजस्य से कार्य करें. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. पारिवारिक फैसले जल्दबाजी में नहीं लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता आएगी. कमतर लोगों की बातों को अनदेखा करें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार संतुलित बना रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में पहल बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- अधिकारियों की मदद मिलेगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. वांछित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ त्यागें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में सुखद वातावरण रहेगा. परिजनों से भेंट बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ा रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएं.घर में समय बिताएं. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्तेदारों से चर्चा में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत से संबंधी जांच बनाए रहें. आदर भाव बनाए रखेंगे. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : हल्का भूरा

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