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आज 5 सितंबर 2026 मकर राशिफल: सूझबूझ से उचित जगह बनाए रहेंगे, संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 5 September 2026, Capricorn Horoscope Today: सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवारेंगे. वित्तीय सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी.

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capricorn horoscope
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मेहनत लगन से सफलता की राह बनाएंगे. मेहनत से परिणाम संवारेंगे. कर्मठता से लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. उद्योग कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. साझा कार्यों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- लंबित कार्य सहज गति आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल संवारेंगे. विभिन्न कार्यों में नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सूझबूझ से उचि जगह बनाए रहेंगे. कारोबारी प्रभाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवारेंगे. वित्तीय सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी.

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प्रेम मैत्री- लोग प्रभावित रहेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. प्रिय की बात सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी. शैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. क्षमाभाव रखें.

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शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : श्याम

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