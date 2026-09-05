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आज 5 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: सफलता से उत्साहित रहेंगे, योजनागत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 5 September 2026, Virgo Horoscope Today: व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

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virgo horoscope
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प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे. भेंट व संवाद में बेहतर रहेंगे. प्रबंधकीय़ मामले अनुकूल होंगे. कला कौशल और अनुभव बढ़ेगा. सत्ता से संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. पारिवारिक विषय सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. व्यवसायिक कार्य गति लेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक प्रयासों में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-  प्रभाविता से बात रखेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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