आज 5 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: साथी सहयोगी होंगे, निजी मामले पक्ष में रहेंगे

घर में आनंद से रहेंगे. आसपास का वातावरण सुखकर बना रहेगा. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्च पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. साझा कार्यों में कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. विविध वित्तीय प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. उत्साह से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी. करीबी आपसी भरोसा बनाए रहेंगे. भावनात्मक मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लेंगे. प्रभाव से बात रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. संबंधित वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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