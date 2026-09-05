आज 5 सितंबर 2026 तुला राशिफल: व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे, लाभ बढ़त पर रहेगा

समय तेज सुधार को बनाए रखने वाला है. व्यावसायिक विषयों में गति आएगी. सामाजिकता पर जोर होगा. करियर में सहकार को बढ़ावा मिलेगा. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. लंबित मामले गति पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र में सधी शुरुआत करेंगे. सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले संवार पाएंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- एक दूसरे के लिए मदद का भाव रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. सोच ऊंची रखेंगे. संवाद में प्रभावी रहेंगे.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन का दान करें. धर्म स्थल जाएं.



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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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