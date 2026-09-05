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आज 5 सितंबर 2026 धनु राशिफल: करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सुख सौख्य बढ़ा रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. सुखद सूचना संभव है.

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sagittarius horoscope
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आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साझा मामलों में बेहतर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. अपनों से सहजता बनाए रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से अपना पक्ष रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा व तैयारी पर जोर होगा. सहकार के अवसर बने रहेंगे. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सफलता प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- विविध पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण बना रहेगा. प्रमुख चर्चा संवाद में शामिल होंगे. उधारी के लेनदेन से बचेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच नहीं करेंगे. चर्चा संवाद में अतिउत्साह से बचेंगे. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. सुखद सूचना संभव है.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम निरंतरता पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संकेतों के प्रति सजगता बनाए रहेंगे. ध्यान प्राणायाम की आदत बढ़ाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी निभाएं.  

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शुभ अंक : 3, 6, और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

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