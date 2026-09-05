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आज 5 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: दोस्तों से मतभेद दूर होंगे, महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 September 2026, Aquarius Horoscope Today: परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

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aquarius horoscope
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करियर संवारने में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में साहस से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं पर जोर बढ़ाएंगे. पेशेवर पद और प्रभाव बल पाएंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. तेज से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय पर फोकस होगा. कारोबारी प्रयास संवारेंगे. कामकाजी संबंधों में तालमेल बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में वांछित उपलब्धि पाएंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

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प्रेम मैत्री- नजदीकी मामलों में सुधार आएगा. वाणी व्यवहार में मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से सलाह लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल में सहजता रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. खानपान पर संवार पाएगा.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जनकार्य करें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

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