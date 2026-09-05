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आज 5 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अपरिचितों से दूरी रखें, खानपान सात्विक रखें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 September 2026, Scorpio Horoscope Today: परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.

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scorpio horoscope
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अर्थिक वाणिज्यिक मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी. जल्दबाजी में कार्य करने से बचेंगे. चर्चा में सावधानी बनाए रखेंगे. क्षमता से अधिक निवेश की स्थिति में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. नवीन प्रयासों में सावधानी बरतेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां सामान्य बनी रहेगी. संकोच बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में आकस्मिकता बन सकती है. प्रलोभन व दबाव में न आएं. कार्यव्यवस्था को बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. आशंकाओं से बचें.

धन संपत्ति- खर्च की अधिकता रह सकती है. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन बनाए रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. पेशेवरों की सीख सलाह से आगे बढ़ें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवाद बनाए रखें. बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलेंगे. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. का दान व प्रयोग बढ़ाएं. आदर सत्कार बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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