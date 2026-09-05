आज 5 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: दिनचर्या नियमित रखें, नियमपालन रखेंगे

कार्ययोजनाओं में सहजता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले सहज रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. समता सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश की यात्रा संभव है. संकोच का भाव बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी वार्ता आगे बढ़ाएंगे. संवाद में प्रमुखता से भाग लेंगे. लाभ सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता लाएंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. नियमपालन रखेंगे.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस होगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. न्यायिक विषय उभर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुख बनाए रखेंगे. भेंटचर्चा में सहजता रखेंगे. अपनों के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन पर बल रहेगा. दिनचर्या नियमित रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बजट से चलें.

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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