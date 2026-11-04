आज 4 नवंबर 2026 मीन राशिफल: नौकरी में मिलेगी सफलता, व्यापार में बढ़ेगी रफ्तार

सूझबूझ और सावधानी से कार्य आगे बढ़ाएं. व्यावसायिक लक्ष्यों को समय पर पूरा करें. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रहेगी. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. अनुशासन और मेहनत से व्यापार संवारेंगे. सहज सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. नियमपालन पर जोर बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहजता बनाए रहेंगे. योजनाओं को मजबूती मिलेगी. श्रमशील बने रहेंगे. कार्यगति बेहतर होगी. विविध विषय साधारण रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- व्यवस्था में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन में सक्रियता बनाए रहेंगे. नियमितता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ समय बीतेागा. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएं. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन का पालन करें.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसरों को भुनाएं. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनाए रखें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. कर्मठ बनें.



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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

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