आज 2 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: शुभ समय बिताएंगे, मतभेद दूर होंगे

आवश्यक कार्यों को लंबित न रखें. संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक विषयों में अंकुश बढ़ाएंगे. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. आलस्य त्यागें. वाणिज्यिक गतिविधियांे में तेजी आएगी. सामाजिकता संवार पर रहेंगी. सहकारिता व साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा. जनसंपर्क का लाभ मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार बेहतर बना रहेगा. समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सहकारिता से लक्ष्य साधेंगे. टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र सकारात्मक रहेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- भाईचारा बल पाएगा. बंधुओं से भेंट के मौके बनेंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. स्वजनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे. मतभेद दूर होंगे. अतिथि का आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. शांत और विनम्र रहेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. कार्यविस्तार पर ध्यान दें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : वासंती

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