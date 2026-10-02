scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 2 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: अतिश्रम न करें, सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 2 October 2026, Libra Horoscope Today: अतिश्रम न करें.  सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे.  शारीरिक गतिविधियां में सतर्कता बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें. 

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

समय सामान्य प्रभाव का है.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.  अजनबियों पर भरोसा करने से बचें.  अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है.  आवश्यक कार्यों  में अनुशासन व निरंतरता रखें.  रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग पाएंगे.  धैर्य से राहें बनेंगी.  सीख सलाह बनाए रखेंगे.  नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे.  आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.  विनम्र बने रहेंगे.  स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.  जल्दबाजी में समझौते नहीं करें.  सहजता बनाए रहें. 

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की बातों पर ध्यान दें.  सीख सलाह को नजरअंदाज न करें.  सबका साथ सहयोग बनाए रखें.  व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे.  विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा.  विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं.  परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है.  संग्रह पर जोर बढ़ाएं.  सीख सलाह को अनदेखा न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशिवाले किसी से उलझने से बचें, उधार पैसा लेकर निवेश ना करें, जानें दैनिक राशिफल
लक्ष्य पर जोर रखें, परिजनों की सीख सलाह से कार्य करें
तुला राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, गाड़ी चलते समय सावधान रहें, जानें दैनिक राशिफल
जल्द भरोसे में नहीं आएं., प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे
तुला राशि वालों के आज व्यापार से जुड़े काम बनेंगे, इस चीज का करें दान


प्रेम मैत्री- मन के मामलो में धैर्य दिखाएं.  परिजनों से चर्चा बढ़ाएं.  भावावेश में प्रतिक्रिया देने से बचें.  आवश्यक सूचना मिल सकती है.  वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे.  प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी.  साथी की बातों को सम्मान देंगे.  विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे.  तार्किकता पर जोर बनाए रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल- अतिश्रम न करें.  सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे.  शारीरिक गतिविधियां में सतर्कता बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें. 

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें.  जल से तर्पण करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  सहनशीलता बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 4, और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 2 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: भरोसा बनाए रखेंगे,  सक्रिय रहेंगे |
    आज 2 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: सुख सौख्य बढ़ाएंगे,  स्पष्टता रखेंगे |
    आज 2 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: प्रदर्शन में आगे रहेंगे, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 2 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: रुटीन संवारें, व्यक्तित्व पर ध्यान दें |
    आज 2 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: वचन रखेंगे,  विरोधी शांत रहेंगे |
    आज 2 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: व्यवहार संवार पाएंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा |
    Aaj ka Upay 2 October 2026: कमजोर शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करें उपाय? जानिए
    Advertisement