आज 2 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: अतिश्रम न करें, सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे

समय सामान्य प्रभाव का है. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. अजनबियों पर भरोसा करने से बचें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यों में अनुशासन व निरंतरता रखें. रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग पाएंगे. धैर्य से राहें बनेंगी. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. जल्दबाजी में समझौते नहीं करें. सहजता बनाए रहें.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की बातों पर ध्यान दें. सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. सबका साथ सहयोग बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह पर जोर बढ़ाएं. सीख सलाह को अनदेखा न करें.



प्रेम मैत्री- मन के मामलो में धैर्य दिखाएं. परिजनों से चर्चा बढ़ाएं. भावावेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी. साथी की बातों को सम्मान देंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. तार्किकता पर जोर बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिश्रम न करें. सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे. शारीरिक गतिविधियां में सतर्कता बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें.

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 4, और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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