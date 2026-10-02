आज 2 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: कार्यगति बढ़ाएंगे,  निसंकोच आगे बढ़ेंगे

सामूहिक कार्यों को गति देंगे. टीम वर्क में सफलता मिलेगी. भूमि भवन से जुड़ीं योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- साझीदारी के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. लाभफल बेहतर बना रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कारोबार में स्थायित्व बढ़ाएंगे. आसपास अनुकूलता बढ़ेगी. जिम्मेदार सहयोगी रहेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. तेजी के अवसर बनेंगे.



प्रेम मैत्री- परिजनों में परस्पर सहयोग बना रहेगा. आपसी सहयोग से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. अपनों के संग खुशियांे को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में प्रभावी होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.



आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. बड़ा सोचें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : सिंदूरी

---- समाप्त ----