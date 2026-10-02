आज 2 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: भरोसा बनाए रखेंगे,  सक्रिय रहेंगे

आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. वचन एवं संकल्प पूरा करें. निसंकोच आगे बढेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. भाग्य पक्ष बलवान बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध स्वतः दूर होंगे. संकोच कम होगा.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति- पेशेवर लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेेने का भाव बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सुखप्रद बनी रहेंगी.
प्रेम मैत्री- प्रभावी ढंग से बात रख पाएंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदर स्नेह बनाए रखंेगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. आपसी मतभेद दूर होंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढे़गा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगेे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सक्रिय रहेंगे.
आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. भक्तिभाव रखें.
शुभ अंक : 2, 4, 5 और 6
शुभ रंग : समुद्री