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आज 2 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: रुटीन संवारें, व्यक्तित्व पर ध्यान दें

Aaj ka Mithun Rashifal 2 October 2026, Gemini Horoscope Today: प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.  लोगों का भरोसा जीतें.  प्रेम के मामलों में सजग रहें.  संवाद संपर्क में सहजता रखें. 

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gemini horoscope
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खर्च पर नियंत्रण कठिन होगा.  निवेश के मामले बढ़ेंगे.  व्यवसायिक गतिविधियों में सजगता बनाए रखेंगे.  रिश्तों में संवेदनशीलता रहेंगी.  सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.  भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे.  प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.  आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.  सूझबूझ व सतर्कता बढ़़ाएं.  नीति नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का सम्मान रखेंगे.  संस्कारों को बढ़ावा देंगे.  पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.  अपनों से सीख सलाह रखेंगे. 
 

नौकरी व्यवसाय- न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे.  कामकाज पूर्ववत् रहेगा.  करियर के मामले गति पाएंगे.  पेपरवर्क में गलती न करें.  लाभ प्रभाव साधारण रहेगा.  धोखेबाजों से बचें.  ठगी की आशंका है. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा.  आय सामान्य रहेगी.  व्यवस्था पर जोर देंगे.  भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे.  उधार के लेनदेन से बचेंगे.  अनुबंधों में लापरवाही नहीं दिखाएंगे.  उधार से बचें. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों की खुशी के लिए प्रयासरत रहंेगे.  संबंध मधुर रहेंगे.  परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे.  सुख सामंजस्य में वृद्धि होगी.  मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.  लोगों का भरोसा जीतें.  प्रेम के मामलों में सजग रहें.  संवाद संपर्क में सहजता रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें.  व्यक्तित्व पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.  नीति नियमों का पालन करें. तैयारी पर जोर बनाए रखें. 

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आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें.  जल से तर्पण करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  विनम्रता बनाए रखें. 

शुभ अंक : 2, 4, 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

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