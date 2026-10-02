आज 2 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: सामंजस्य बढ़ाएं, सहयोग की भावना बढ़ाएं

पेशेवर कार्या में धैर्य रखें. विविध प्रयासों पर फोकस बढ़ाएं. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यवसायिक विषयों में गति आएगी. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आवश्यक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. रुटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी के कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखेंगे. विनम्रता बनाए रहें.

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नौकरी व्यवसाय- मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर विषयों में सामंजस्य से आगे बढें. कार्य प्रबंधन संवारें. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर दें.

धन संपत्ति- आर्थिक चूक से बचें. लेनदेन में सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही से नुकसान की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखें. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन सामान्य रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएं. सहयोग की भावना बढ़ाएं. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. सजग रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 3

शुभ रंग : क्रीम कलर

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