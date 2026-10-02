आज 2 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: सुख सौख्य बढ़ाएंगे,  स्पष्टता रखेंगे

करियर कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी सहयोगी होंगे. आय अच्छी रहेगी. प्रबंधन के कार्यों को पूरा करने का भाव रहेगा. लाभ के अवसर बढेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. बड़े लक्ष्य साधेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न गतिवधियों में रुचि रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. दीर्घकालिक योजनाओं व प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. संबंधों में सहजता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे. साख सम्मान व प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक रहेंगी.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में उूर्जा बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. भावनात्मकता में वृद्धि होेगी. चर्चाएं सफल होंगी. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों का सहयोग बढ़ेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे.



आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. जिम्मेदारी निभाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 4

शुभ रंग : स्वर्णिम

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