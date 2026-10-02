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आज 2 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: भेंट को जाएंगें, बड़़प्पन रखेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 2 October 2026, Capricorn Horoscope Today:  सभी से तालमेल बढ़ेगा.  समय लेकर भेंट को जाएंगें बड़़प्पन रखेंगे.  शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी.  मित्रता में मजबूती आएगी. 

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

मित्रों के साथ सहजता से आगे बढ़ेंगे.  उत्साह से भरे रहेंगे.  कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे.  आवश्यक कार्य आज ही पूरे करने का प्रयास रखें.  परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे.  खर्च पर नियंत्रण रखेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे.  समाज के श्रेष्ठ जनों से प्रभावित होंगे.  अनुसरण बढ़ाएंगे.नवीनता पर जोर देंगे.  सोच बड़ी रखेंगे.  विनम्रता व आज्ञाकारिता बनाए रहेंगे.  अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज की गति बेहतर रहेगी.  पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे.  साथियों से मेलजोल बढ़ेगा.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  पेशेवर उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा.  पेशेवर संवाद बल पाएंगे.  साहस से कार्य बनाएंगे.  विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  साथियों में सहकार बना रहेगा.  जोखिम लेने का भाव रहेगा. 

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प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुख से समय बिताएंगे.  अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे.  साथी सहकर्मी सहयोगी होंगे.  संबंधों में स्पष्टता रखेंगे.  सभी से तालमेल बढ़ेगा.  समय लेकर भेंट को जाएंगें बड़़प्पन रखेंगे.  शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.  प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी.  मित्रता में मजबूती आएगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- बौद्धिक प्रयासों से सफलता पाएंगे.  व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  मनोबल बढ़ेगा.  ऊर्जावान बने रहेंगे. 

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें.  जल से तर्पण करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  पठन पाठन बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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