आज 2 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: खानपान में सुधार लाएं, मनोबल बनाए रखें

व्यक्तिगत मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. पारिवारिक विषयों पर ध्यान देंगे. जिद जल्दबाजी से बचें. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता बनाए रखें. निजता पर ध्यान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में सकियता बनाए रहेंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा. अनुबंधों में सुधार आएगा. पद प्रभाव एवं प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखें. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. अपनों की बातों को अनसुना न करें. संबंध मजबूत बनाने पर जोर दें. भावावेश से बचें. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. विनय विवेक और सामंजस्य से काम लें. धैर्य और धर्म बनाए रखें. प्रेम व्यवहार बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- निज कार्यों में रुचि रहेगी. घर में साज संवार बनाए रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. खानपान में सुधार लाएं. मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. जनहित के कार्य करें.

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शुभ अंक : 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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