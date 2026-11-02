आज 2 नवंबर 2026 मीन राशिफल: करियर में मिलेगी नई रफ्तार, कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

कार्यों को उचित गति से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव बल पाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से राहें खुलेंगी. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. संपर्क संवाद बढ़ेगा. हितलाभ सकारात्मक रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक लक्ष्य पर फोकस रहेगा. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. सेवा कार्यों पर फोकस बढ़ेगा. प्रशिक्षण में तेजी दिखाएंगे. योजनाएं अमल में लाएंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिकी मजबूत रहेगी. विविध मामलों मंे पेशेवरता दिखाएंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव बना रहेगा. लाभ प्रतिशत संवरेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ खुशियों को बांटेंगे. सभी के साथ हर्ष से रहेंगे. मनोरंजक यात्रा एवं भ्रमण पर जाएंगे. दोस्ती को बढ़ावा देंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. जीेवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी.



आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. शिक्षा व अध्ययन पर जोर दें.



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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : गौघृत समान

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