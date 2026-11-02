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आज 2 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: विदेश से जुड़े कामों में आएगी तेजी, निवेश के मामलों में रहें सतर्क

Aaj ka Singh Rashifal 2 November 2026, Leo Horoscope Today: करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं.

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करियर में सहजता से आगे बढ़ते रहें. बाहरी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विदेशी गतिविधियों में सुधार आएगा. लंबित चर्चाएं आगे बढ़ेंगी. प्रयासों में बजट की अनदेखी से बचें. निवेश को बढ़ावा मिल सकता है. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - करियर व्यापार में जिम्मेदार वर्ग सहयोग रखेगा. आवश्यक कार्यों को करें. रुटीन का ध्यान रखें. वाणिज्यिक अवसरों पर जोर बनाए रखें. नीति नियमों की सजगता रखें. पेशेवरों भरोसा जीतें.

धन संपत्ति- आर्थिक सजगता बढ़ाएं. लेनदेन पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में स्पष्टता बनाए रखें. अनुबंधों में आत्मविश्वास बनाए रहें. व्यवस्था पर जोर दें. पेशेवरों के लिए सहज रहें. खर्च पर नियंत्रण बनाए रहें.

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प्रेम मैत्री- वाणी व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. भेंटवार्ता में सहज संकोच रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ से कदम उठाएं. तर्कपूर्ण व्यवहार पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्यगत लापरवाही से बचें.

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आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.
 

शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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