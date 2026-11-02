आज 2 नवंबर 2026 तुला राशिफल: नौकरी में बढ़ेगा रुतबा, कारोबार में आएगी तेजी

शासन और प्रबंधन के कार्यों में मजबूती बनी रहेगी. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रहेंगी. आशंकाओं में नहीं आएंगे. बेहतर योजना संवारेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. वातावरण सकारात्मक रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन पाएंगे. श्रेष्ठ एवं धार्मिक कार्य गति लेंगे. संपर्क संवाद संवरेगा.

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नौकरी व्यवसाय - पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के के संकेत हैं. प्रतिभा और प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे. पेशेवर सामंजस्यता रखेंगे. कारोबार में उछाल बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम अनुकूल रहेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. शासन प्रशासन से मधुर संबंध बने रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में संतुलन बनाए रखेंगे. पारिवारिक संबंधों से सुख रहेगा. मित्रता में मजबूती आएगी. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साख में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्या हल होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

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आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.



शुभ अंक : 2, 5 और 5

शुभ रंग : क्रीम कलर

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