आज 2 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: आज आत्मविश्वास से पूरे होंगे काम, परिवार में बढ़ेंगी खुशियां

आत्मविश्वास से परिणाम संवारेंगे. कामकाज आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. नव कार्यों में रुचि दिखाएंगे. सृजनात्मकता पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. कला कौशल के प्रदर्शन आगे रहेंगे. कला प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रहेंगे. महत्पूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय - करियर में सफल होंगे. कारोबार बढ़त पर बना रहेगा. आधुनिक विषयों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य गत प्रयास बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक शुभता बढ़ी रहेगी. लाभ प्रतिशत संवार रहेगा. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. वित्तीय योजनाएं सकारात्मक बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में खुशियों को बांटेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. करीबियों को समय देंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. आपसी विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद संवरेगा. सहजता सक्रियता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगें. सेहत सुधार पाएगी.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. प्रयोग बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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