आज 2 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: पैसों के मामले में रहेंगे भाग्यशाली, नौकरी में भी मिलेगी सफलता

वित्तीय सूझबूझ से विविध मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. लेनदेन के प्रकरणों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. संग्रह संरक्षण में सफल रहेंगे. घर संवारने में रुचि लेंगे. धन संपत्ति में बढ़त बनी रहेगी. रक्त संबंधियों के आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. घर में मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. परिचितों के समक्ष सहजता से बात रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण भेंट संवाद पर फोकस बढ़ाएंगे. परंपरागत कार्य गति पाएंगे. विविध मामले संवारेंगे. साहस पराक्रम से सफलता बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में सफल होंगे.

धन संपत्ति- बचत पर जोर बनाए रखेंगे. धन धान्य वृद्धि पर जोर रखेंगे. सहकार का भाव रखेंगे. पैतृक प्रयासों में तेजी रखेंगे. हितलाभ संवारने में सफल होंगे. बैंकिंग कार्य बनेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है.

प्रेम मैत्री- परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. भाई बंधुओं के संग सुखद पल बिताएंगे. मन की बात को कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा.

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आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बनाए रखें.



शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : बेबी ब्लू

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