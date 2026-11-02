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आज 2 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अधूरे काम होंगे पूरे, करियर में भी मिलेगी नई रफ्तार

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026, Scorpio Horoscope Today: भविष्य की योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

भाग्य से सभी मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. जनकल्याण केकार्यों से जु़ड़ेंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसरों को सहजता से भुनाएंगे. भविष्य की योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. चर्चा में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - तेजी से कार्य संवारेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. कार्य व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- कार्यविस्तार पर फोकस होगा. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएं. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बना रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में ऊर्जा रहेगी. आपसी स्नेह को बल मिलेगा. निजी संबंधों को संवारेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को अनदेखा करें. सरप्राइज देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धर्म कार्य बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 5 और 9

शुभ रंग : मैरून

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