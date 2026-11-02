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आज 2 नवंबर 2026 मकर राशिफल: कारोबार में मिलेगी नई रफ्तार, आर्थिक लाभ के बनेंगे योग

Aaj ka Makar Rashifal 2 November 2026, Capricorn Horoscope Today: लेनदेन में स्पष्टता रखें. विविध मामलों में गति आएगी. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. देरी व ढिलाई से बचें.

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capricorn horoscope
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साझा हितलाभ बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. टीम का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने का प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें. विविध मामलों में गति आएगी. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. देरी व ढिलाई से बचें. प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को वक्त पर पूरा करने पर जोर देंगे. आपसी सहकार बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर का लाभ कमाएंगे. अनुबंधों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्य आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद संवार पाएगा. महत्वपूर्ण प्रयास आगे बढ़ाएंगे. आपसी बातचीत से बेहतर हल बनेंगे. योजना से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयासों में गंभीरता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. कामकाजी चर्चा में गंभीरता बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

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प्रेम मैत्री- सहयोग की भावना बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं. मदद बढ़ाएं. दाम्पत्य में मिठास बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों में मधुरता बढाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार विनम्र रहें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

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आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन बनाए रखें.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : धूसर

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