आज 2 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिलेगी सफलता

आपसी सहयोग सहकार में विश्वास बना रहेगा. सबके साथ चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. परंपरा संस्कार और सभ्यता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बढ़त पर रहेगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारे को बढ़ावा देंगे. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास बनेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आवश्यक कार्यों से जुड़ सकते हैं. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आत्मविश्वास बना रहेगा. लाभपक्ष संवार पर रहेंगे. सहकार में रुचि दिखाएंगे. जिम्मेदारी लेने का भाव रहेगा. लोगों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी. सुविधाओं में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. मन की बात अपनों के समक्ष सहजता से रख पाएंगे. परस्पर सहयोग रखेंगे. रक्त संबंधियों से संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवार पाएगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

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आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पराक्रम बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : चांदी समान

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