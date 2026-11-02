आज 2 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: नौकरी में बनेंगे नए मौके, उधार के लेनदेन से रहें दूर

मेहनत से कार्य संवारेंगे. व्यापार में जगत बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग से सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य और सहकार पर जोर देंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. पेशेवरों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. नियमितता व निरंतरता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें. कला कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर दें.

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नौकरी व्यवसाय - सेवा व्यवसाय में नए अवसर बनेंगे. कार्य व्यवसाय में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. परिश्रम और लगन से परिस्थितियों को सुधारेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सहजता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा रहेगा. बजट पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समय प्रबंधन पर जोर रखें. लेनदेन में संकोच बना रहेगा. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. उधार के लेनदेन से बचें.

प्रेम मैत्री- भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहें. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. सही समय का इंतजार करेंगे. जरूरी चर्चा आगे बढ़ाने में सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. पालन रखें.



आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. परिश्रम बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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