scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 2 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: नौकरी में बनेंगे नए मौके, उधार के लेनदेन से रहें दूर

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 November 2026, Aquarius Horoscope Today: कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

मेहनत से कार्य संवारेंगे. व्यापार में जगत बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग से सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य और सहकार पर जोर देंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. पेशेवरों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. नियमितता व निरंतरता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. अनुशासन से आगे बढ़ें. कला कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय - सेवा व्यवसाय में नए अवसर बनेंगे. कार्य व्यवसाय में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. परिश्रम और लगन से परिस्थितियों को सुधारेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सहजता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा रहेगा. बजट पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समय प्रबंधन पर जोर रखें. लेनदेन में संकोच बना रहेगा. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. उधार के लेनदेन से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवालों को मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, उधार देने से बचें
Jupiter Transit 2026
सिंह राशि में गुरु का प्रवेश! इन राशियों की चमकेगी किस्मत
कुंभ राशि वालों को आज करियर के क्षेत्र में लाभ होगा, प्रॉपर्टी में निवेश सावधानी से करें
आज चमकेगी किस्मत, आर्थिक मामलों में मिलेगी बड़ी सफलता

प्रेम मैत्री- भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहें. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. सही समय का इंतजार करेंगे. जरूरी चर्चा आगे बढ़ाने में सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. पालन रखें.
 
आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. परिश्रम बढ़ाएं.
 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 2 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: नौकरी में बनेंगे नए मौके, उधार के लेनदेन से रहें दूर |
    आज 2 नवंबर 2026 मकर राशिफल: कारोबार में मिलेगी नई रफ्तार, आर्थिक लाभ के बनेंगे योग |
    आज 2 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आर्थिक मामलों में बरतें सतर्कता, रिश्तों में बनाए रखें मिठास |
    आज 2 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अधूरे काम होंगे पूरे, करियर में भी मिलेगी नई रफ्तार |
    आज 2 नवंबर 2026 तुला राशिफल: नौकरी में बढ़ेगा रुतबा, कारोबार में आएगी तेजी |
    आज 2 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक मामलों में चमकेगी किस्मत, प्रेम संबंधों में भी बढ़ेगी मिठास |
    आज 2 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: विदेश से जुड़े कामों में आएगी तेजी, निवेश के मामलों में रहें सतर्क |
    आज 2 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: आज आत्मविश्वास से पूरे होंगे काम, परिवार में बढ़ेंगी खुशियां |
    आज 2 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: पैसों के मामले में रहेंगे भाग्यशाली, नौकरी में भी मिलेगी सफलता |
    आज 2 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिलेगी सफलता
    Advertisement