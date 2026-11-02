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आज 2 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आर्थिक मामलों में बरतें सतर्कता, रिश्तों में बनाए रखें मिठास

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे.

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sagittarius horoscope
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कामकाजी गतिविधियां साधारण रहेंगी. कारोबारी उचित दिशा में कदम आगे बढ़ाएं. कार्य व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. आत्मविश्वास से कार्य करें. सहजता सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनुबंधों में सावधान रहेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन बढ़ाकर रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. लेनदेन में धैर्य रखें. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. धैर्य बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक लेनदेन में चूक से बचें. पेशेवर सामंजस्य रखेंगे. सफलता प्रतिशत औसत से बेहतर रहेगा. वार्ताएं सहज रहेंगी. रणनीतिक सूझबूझ दिखाएं. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी में सतर्कता बनाए रहें. तार्किकता पर जोर दें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. बड़प्पन की सोच रखें. लेनदेन में अनुशासन से आगे बढ़ें.

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प्रेम मैत्री- संबंधों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तेदार सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें. चर्चा में सतर्कता रखेंगे. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएंगे. रक्त संबंधों में सहज रहेंगे. समय लेकर भेंट के लिए जाएंगे. आदर सत्कार का भाव रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिभार उठाने से बचें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहेंगे. मनोबल से काम लें.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.
 

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शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : ऑरेंज

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