Aaj ka Love Rashifal 1 October 2026: कन्या राशि वाले घनिष्ठता बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - घर में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. स्वजनों का समर्थन पाएंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. दिल की बात साझा करेंगे. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. स्वजनों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. आनंद बना रहेगा. करीबियों का साथ उत्साहित रखेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

और पढ़ें

वृष - अपनों को जोड़े रखने में सफल होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा. वातावरण अनुकूल रहेगा. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों को साधेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

मिथुन - अपनों को भेंट उपहार दे सकते हैं. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्यता रखेंगे. चर्चा संवाद में जल्दबाजी न दिखाएं. विनम्र रहें. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती रखें. रिश्तों में सक्रियता आएगी. स्वजनों के लिए प्रयास करेंगे. भावुकता से बचेंगे.

कर्क - मित्र से भेंट संभव है. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रियजनों के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे. आस्था विश्वास बढ़ेगा. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. इच्छित अवसर बनेंगे. रिश्ते संवरेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. रिश्तों में सक्रियता आएगी.

Advertisement

सिंह - मन के मामलों में संतुलित रहेंगे. आवश्यक निर्णय ले पाएंगे. परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे. निजी जीवन से चर्चाएं सुखकर रहेंगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत कार्यों में तेज रहेंगे. वार्ता में सहज रहेंगे. सुख के पल साझा करेंगे.

कन्या - प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. स्वजनों से सुख बांटेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मित्रों के साथ सहज रहेंगे. मैत्री बल पाएगी. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती रहेगी. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ाएंगे. बड़प्पन से कार्य करेंगे.

तुला - अपने लोगों से संबंधित जरूरी सूचना मिल सकती है. जल्दबाजी में बात न रखें. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. परिजनों की सीख सलाह से कार्य करें. प्रियजनों से भेंट के अवसर भुनाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. सहनशीलता बनाए रखें.

वृश्चिक - रिश्तों को मजबूती देंगे. प्रेम में संतुलन सामंजस्य पर जोर देंगे. सबको लेकर चलेंगे. सरप्राइज करेंगे. चर्चा में शामिल होंगे. वचन बनाए रखेंगे. आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे. दाम्पत्य सुखमय रहेगा. करीबी प्रभावित होंगे. मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामले गति लेंगे. परिजनों को समय देंगे.

धनु - रिश्तों का ध्यान रखें. संबंधों में मजबूती रहेगी. धैर्य से काम लेंगे. चर्चा में पहल करने से बचेंगे. मोह में न आएं. अपनों की भावनाओं का आदर रखेंगे. वादे वचन का पालन रखेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. मन की बात कहने में जल्दबाजी न करें. जिद से बचें.

Advertisement

मकर - करीबियों से चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन मिलेगा. आनंद के अवसर बढ़ेंगे. प्रभावशाली रहेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. मन के मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. अनुभवियों की सलाह को महत्व देंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा.

कुंभ - सबके प्रति आदर सम्मान का भाव रखें. मन के मामलों में धैर्य से काम लें. बात कहने में जल्दबाजी न करें. प्रियजनों की सुनें. संबंधों में मजबूती लाएं. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. विनम्रता विवेक से काम लें. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

मीन - व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. भाईचारे पर बल रहेगा. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. सुख साझा करेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में बेहतर परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. सबका साथ एवं विश्वास रखेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. -

---- समाप्त ----