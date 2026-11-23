महाराष्ट्र के पुणे में 19 विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रहने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इन महिलाओं के वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी. इसके बावजूद वे भारत में रह रही थीं. पुलिस ने इनके खिलाफ डिपोर्टेशन यानी देश से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को शहर में विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रहने की जानकारी मिली थी. इसके बाद उन्होंने स्पेशल ब्रांच को कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

तीन इलाकों में चलाया गया तलाशी अभियान

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 20 नवंबर को कोरेगांव पार्क, मांजरी और मुंढवा इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉ. प्रशांत अमृतकर की देखरेख में की गई.

यह भी पढ़ें: 15 दिन के वीजा पर आए, फिर भी भारत में रुके रहे... दिल्ली में पकड़े गए 3 बांग्लादेशी, अब होगी वापसी

इस अभियान के दौरान पुलिस को 19 विदेशी महिलाएं मिलीं. अधिकारियों का कहना है कि ये महिलाएं वीजा से जुड़ी शर्तों और नियमों का उल्लंघन कर भारत में रह रही थीं. पुलिस ने बताया कि इन सभी महिलाओं के खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है. यानी उन्हें भारत से वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----